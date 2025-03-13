Женщина поделилась кадрами, на которых показала новорожденного ребенка.

Скандальная украинская блогерша Таня Пренткович, которая вместе с бойфрендом во время войны уехала за границу, в третий раз стала мамой. Звезда сети поделилась первыми впечатлениями от родов и показала новорожденного малыша.

Как известно, впервые о своей третьей беременности Пренткович сообщила, находясь уже за границей. Супруги выехали из страны в 2024-м вместе с двумя детьми. Сейчас на своей странице в Instagram инфлюенсер вышла на связь и объявила, что в их семье произошло пополнение. Женщина родила дочь в Португалии, где живет с семьей уже больше года.

Она опубликовала кадры с крохой, на которых не стала скрывать ее лицо. Заметно, что фото были сделаны в роддоме. Также на некоторых снимках с ней на камеру позировал ее избранник - блогер Андрей Гонковский.

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Много подробностей о родах и девочке Татьяна раскрывать не стала, в частности, имя новорожденной девочки. Она лишь указала, что малышка появилась на свет в среду, 12 марта. А в своих "сториз" поделилась, что роды были легкими и пообещала рассказать больше деталей позже.

"Это были фантастические легкие роды! Соберусь с мыслями и все расскажу, а пока наслаждаемся этой девочкой", - лаконично написала Пренткович.

Выезд Пренткович и Гонковского за границу - что известно

В начале 2024 года блогерша с детьми и подругой поехала на отдых на Мальдивы. В то же время Гонковский выехал в Польшу как волонтер якобы для рабочей поездки. Он должен был провести за границей благотворительное мероприятие, но оказался на Мальдивах. Совместные кадры пары "слили" в сеть и на них посыпался хейт.

После длительного молчания они вышли на связь и не стесняясь демонстрируют свою зарубежную жизнь в сети. Они прокомментировали свой выезд и назвали причиной эмиграции угрозы и запугивания, которые якобы получали в Украине. Блогеры указывали, что вернутся на родину, когда там будет безопасно. Пара до сих пор не жената. Они воспитывают общего сына Адама и сына от первого брака Пренткович - Ивана.

Напомним, ранее Пренткович высказалась о шоу "Холостяк-13" и детях с инвалидностью. Блогерша открыто призналась, что не хотела бы отношений с человеком с инвалидностью.

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