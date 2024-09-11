Совсем скоро у инфлюенсерки родится третий ребенок.

Известная украинская блогерша с миллионной аудиторией в сети Таня Пренткович сообщила, что беременна в третий раз. Инфлюенсерка и ее муж Андрей Гонковский, который сбежал из Украины, ждут появления третьего ребенка.

В своем Instagram скандальная звезда сети опубликовала трогательное видео. На кадрах Татьяна показалась со своим мужем и двумя сыновьями - Адамом и Иваном.

Семья позировала на фоне гор и океана, вероятно, в Португалии, поскольку именно туда они переехали несколько месяцев назад. Пренткович также продемонстрировала свой заметно округлившийся животик.

"+1", - лаконично сообщила о пополнении в семье блогерша.

Также в сети она подтвердила новость о беременности, показав тест на беременность. Таня рассказала, что впервые о своем новом статусе она узнала 9 июля.

В своем новом интервью Пренткович отметила, что сейчас она находится на 9-й неделе беременности, то есть, на 3-м месяце беременности. По словам Татьяны, она мечтает о девочке, поскольку у нее есть уже двое сыновей. Как известно, 8-летний Иван родился в браке блогерши с Орестом Мурием, а 2-летний Адам - с Гонковским.

Сейчас блогеры занимаются организацией гендер-пати, где объявят пол малыша. Пока пара не заключила официальный брак, но Гонковский заявил, что планирует сделать предложение любимой.

Выезд Пренткович и Гонковского за границу - что известно

В начале 2024 года блогерша с детьми и подругой поехала на отдых на Мальдивы. В то же время Гонковский выехал в Польшу как волонтер якобы для рабочей поездки. Он должен был провести за рубежом благотворительное мероприятие, но оказался на Мальдивах. Совместные кадры супругов "слили" в сеть и на них посыпался бешеный хейт.

Пара длительное время не появлялась в сети. Однако недавно они возобновили свою работу и снова транслируют жизнь в Instagram. Причиной эмиграции Андрей называл якобы угрозы и запугивания его семьи. По словам блогеров, они хотят вернуться на родину, но сделают это только тогда, когда в Украине будет безопасно.

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