В сети удивлены похудением экс-главкома.

В прошлом главнокомандующий ВСУ, а сейчас посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не перестает удивлять сеть. Генерал очень похудел и показал, как сейчас выглядит.

В своем Facebook знаменитость вышел на связь из Лондона, где сейчас живет, и опубликовал новую фотографию. На камеру Залужный позировал в привычном для себя образе: в классическом синем костюме с белой рубашкой и галстуком такого же цвета, что и костюм. Новый кадр украинский посол решил никак не подписывать.

Невооруженным глазом заметно, что экс-главнокомандующий очень похудел. В частности, формы его тела стали значительно меньше, а лицо стало менее округлое. В комментариях поклонники Валерия Федоровича также подменили изменения в его внешности. Подписчики оценили результат его похудения и засыпали посла комплиментами:

Видео дня

"Красавец и гордость всей Украины"

"Вы все молодеете и хорошеете! Воздух Альбиона явно пошел вам на пользу, выглядите бодро и готовы побеждать! Наш мощный атаман Валерий Залужный"

"Как всегда хорош, со временем вы становитесь только лучше"

"Похудение вам идет"

К слову, в Великобританию Залужный выехал вместе и своей женой Еленой, с которой они в браке уже 20 лет. До переезда за границу женщина работала финансистом в банке. У супругов есть две дочери.

Напомним, ранее Валерий Залужный вышел на связь из Лондона и умилил редким кадром с женой. Поклонники экс-главнокомандующего ВСУ засыпали супругов комплиментами.

Вас также могут заинтересовать новости: