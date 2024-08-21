Бывший главнокомандующий ВСУ, а сейчас посол Украины в Великобритании, Валерий Залужный впервые за долгое время показал свою жену. Подписчики знаменитости засыпали пару комплиментами.
На своей странице в Facebook он опубликовал свежую фотографию с возлюбленной Еленой. Супруги посетили одно из мероприятий в Лондоне, Великобритания, где они сейчас живут из-за работы 51-летнего Залужного.
На фото Валерий предстал в привычном для себя классическом костюме синего цвета, а его 49-летняя избранница примерила серый костюм и белые кеды. Пара выглядела непревзойденно.
Снимок экс-главком решил никак не подписывать и лишь обозначил Елену.
Подписчики посла не жалели комплиментов и оставили множество приятных слов для Залужных в комментариях:
- "Мощная семья с добрыми глазами"
- "Очень красивая пара! Здоровья вам и счастья"
- "Ух ты, какой красавец Валерий Федорович!"
- "Самые лучшие, гордимся!"
К слову, супруги в браке уже более 20 лет. Ранее Елена работала финансистом в банке. Пара воспитывает двух дочерей. Валерий рассказывал, что старшая - военная и служит в Киевском гарнизоне, а младшая Кристина учится в Одессе и планирует стать врачом.
Напомним, ранее Валерий Залужный нежно поздравил свою жену с днем рождения и показал совместное фото с любимой.