Поклонники экс-главнокомандующего ВСУ засыпали супругов комплиментами.

Бывший главнокомандующий ВСУ, а сейчас посол Украины в Великобритании, Валерий Залужный впервые за долгое время показал свою жену. Подписчики знаменитости засыпали пару комплиментами.

На своей странице в Facebook он опубликовал свежую фотографию с возлюбленной Еленой. Супруги посетили одно из мероприятий в Лондоне, Великобритания, где они сейчас живут из-за работы 51-летнего Залужного.

На фото Валерий предстал в привычном для себя классическом костюме синего цвета, а его 49-летняя избранница примерила серый костюм и белые кеды. Пара выглядела непревзойденно.

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Снимок экс-главком решил никак не подписывать и лишь обозначил Елену.

Подписчики посла не жалели комплиментов и оставили множество приятных слов для Залужных в комментариях:

"Мощная семья с добрыми глазами"

"Очень красивая пара! Здоровья вам и счастья"

"Ух ты, какой красавец Валерий Федорович!"

"Самые лучшие, гордимся!"

К слову, супруги в браке уже более 20 лет. Ранее Елена работала финансистом в банке. Пара воспитывает двух дочерей. Валерий рассказывал, что старшая - военная и служит в Киевском гарнизоне, а младшая Кристина учится в Одессе и планирует стать врачом.

Напомним, ранее Валерий Залужный нежно поздравил свою жену с днем рождения и показал совместное фото с любимой.

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