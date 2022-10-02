Парень получил осколочное ранение. Сейчас с ним все хорошо.

Участник команды украинской певицы Натальи Могилевской попал под ракетный обстрел гуманитарной колонны в Запорожье. Танцор Никита Ткаченко получил ранение осколком и был госпитализирован в больницу, а его мама, ехавшая вместе с ним, получила осколочное ранение в грудь. Женщина погибла.

Позже Никита вышел на связь с поклонниками и сообщил, что его уже выписали из больницы.

"В ногу над коленкой прилетел осколок, в мышцу, пару сантиметров от кости. Нога заживет, все будет хорошо. С головой почти все в порядке. Только сильно оглушило правое ухо. В понедельник пойду на обследование. Надеюсь, все хорошо, перепонка целая", - написал Ткаченко в инста-сториз. Видео дня

Он добавил, что с его отцом также все хорошо. Мужчина не пострадал, так как был в удачном месте от снарядов.

Ракетный удар по гумколонне в Запорожье

30 сентября захватчики осуществили ракетную атаку по Запорожью. Некоторые ракеты попали по колонне гражданских автомобилей, которые ожидали в очереди на выезде из города к временно оккупированной территории.

Число жертв обстрела автоколонны гражданских на пункте пропуска в Запорожье возросло до 31, еще одна раненая женщина скончалась в больнице.

2 сентября российкие захватчики вновь атаковали Запорожье и ближайшие окрестности.

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