Ирина Билык / фото instagram.com/bilyk_iryna

Известная украинская певица Ирина Билык показала оригинальный подарок от креативного поклонника.

Фото необычного презента исполнительница поделилась в своем Instagram.

"Мои поклонники какие только подарки мне не дарят. Но этот такой милый! А вы, хотели бы откусить кусочек от сладенькой Иринки?" – спросила Билік в подписи к снимку.

Певице преподнесли именной шоколад, взяв за основу с детства знакомую обертку шоколадной плитки "Аленка":

Фото instagram.com/bilyk_iryna

Читайте такжеГросу, Лорак, Матвиенко: топ-5 украинских звезд, которым изменяли мужьяПодписчики звезды оценили креативность поклонника: "Шикарная шоколадка вышла, можно изготовить лимитированную подарочную партию", "Очень хорошо придумали", "Браво", Вау! Стильная шоколадка получилась", "Оригинально".

Напомним, на днях певица Ирина Билык озвучила интересный факт о старшем сыне Глебе, а также заинтриговала снимком с импозантным мужчиной.

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Автор: Катерина Шварц