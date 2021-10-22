Известная украинская певица Ирина Билык показала оригинальный подарок от креативного поклонника.

Фото необычного презента исполнительница поделилась в своем Instagram.

"Мои поклонники какие только подарки мне не дарят. Но этот такой милый! А вы, хотели бы откусить кусочек от сладенькой Иринки?" – спросила Билік в подписи к снимку.