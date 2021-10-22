Известная украинская певица Ирина Билык показала оригинальный подарок от креативного поклонника.
Фото необычного презента исполнительница поделилась в своем Instagram.
"Мои поклонники какие только подарки мне не дарят. Но этот такой милый! А вы, хотели бы откусить кусочек от сладенькой Иринки?" – спросила Билік в подписи к снимку.
Певице преподнесли именной шоколад, взяв за основу с детства знакомую обертку шоколадной плитки "Аленка":
Читайте такжеГросу, Лорак, Матвиенко: топ-5 украинских звезд, которым изменяли мужьяПодписчики звезды оценили креативность поклонника: "Шикарная шоколадка вышла, можно изготовить лимитированную подарочную партию", "Очень хорошо придумали", "Браво", Вау! Стильная шоколадка получилась", "Оригинально".
Напомним, на днях певица Ирина Билык озвучила интересный факт о старшем сыне Глебе, а также заинтриговала снимком с импозантным мужчиной.
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