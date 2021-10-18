Певица ответила на вопрос о желании стать бабушкой.

Известная украинская певица Ирина Билык поделилась, почему ее старший сын, 22-летний Глеб пока не планирует детей.

Об этом она рассказала телеведущей Кате Осадчей в программе "Светская жизнь", отвечая на вопрос о желании стать бабушкой.

"У меня сын чайлдфри. Вместе со своей девушкой они пока что не мечтают о детях", – отметила она.

"Говорят, что, может, из Африки себе привезут ребенка. Я им сказала, что: "Это ваша жизнь. Мне некогда с внуками сидеть. Берите хоть из Африки, хоть откуда угодно. Я буду любить любого ребенка", – добавила Ирина Билык.

Читайте также"Мы готовимся": телеведущий Владимир Остапчук рассекретил имя будущего ребенкаИзвестно, что с отцом своего старшего сына, моделью Андреем Оверчуком Ирина Билык были женаты всего четыре года. Глеб родился в 1999 году. Пара рассталась спустя два года после рождения ребенка.

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Автор: Катерина Шварц