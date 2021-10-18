Певица воспитывает двоих сыновей.

Популярная украинская певица Ирина Билык призналась, что планировала рождение дочери при помощи суррогатной матери.

Об этом она рассказала телеведущей Кате Осадчей в программе "Светская жизнь".

"У меня был такой план. В прошлом году я об этом договаривалась, думала, вела переговоры", – отметила Билык.

"Так казалось, что я хочу. Но потом, когда пошли концерты, и маленького сына я оставляла с няней, с братиком, я подумала, что это несправедливо, что третий ребенок будет заложником того, что я много работаю… Я решила, что на этом я останавливаюсь. И все последние годы буду посвящать только своим зрителям", – добавила певица.

Как известно, Ирина Билык воспитывает двоих сыновей – 22-летнего Глеба и 6-летнего Табриза, которого родила суррогатная мать.

Недавно певица поделилась фото младшего сына, очень похожего на своего отца Аслана Ахмедова.

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Автор: Катерина Шварц