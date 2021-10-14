Поп-певица озадачила своих поклонников.

Украинская певица Ирина Билык в этом году развелась с российским режиссером Асланом Ахмадовым. Точная причина развода неизвестна, однако им удалось сохранить дружеские отношения. Бывшие супруги занимаются воспитанием пятилетнего сына Табриза, которого родила суррогатная мать.

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Ирина Билык и Сергей Мироненко позировали посреди поля возле шикарного автомобиля. Певица для кадра выбрала изысканный черный наряд, мужчина предстал в джинсах, пиджаке и белой рубашке. В дополнении образа стильный головной убор.

Отметим, что 37-летний Сергей Мироненко – украинский певец и участник множеств талант-шоу. Он в конце сентября записал дуэтный сингл с Ириной Билык.

Кроме того, режиссером клипа на песню "Отпусти" стал Аслан Ахмадов. Съемки проходили в Киеве.

"Ну, что Сережа, скоро наши совместные концерты по Украине. Что будем петь?", — подписала Билык.

"Какая романтика", "Звезда", "Супер", "Как же красиво", "В вашем исполнении любая песня хороша", "Чудесные", — отметили пользователи сети.

Ирина Билык: творчество и личная жизнь

Ирина Билык родилась 6-го апреля 1970 года в Киеве. Она с раннего детства мечтала о большой сцене. Ее певческая карьера началась в 1989 году, они принимали участие в фестивале "Червона рута". Ирина Билык – счастлива мама двух сыновей. Народная артистка Украины часто делится снимками своих наследников.

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Автор: Каролина Гайдук