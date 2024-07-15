Она отметила, что лекарства не помогают мальчику.

Украинская певица MamaRika, которая недавно показалась со слезами в сети, рассказала, что же стало причиной эмоционального срыва.

Оказалось, что артистка осталась одна с сыном дома. После отключения света она не могла включить генератор и повредила себе ноготь. Однако самое сложное то, что ее 3-летний сын заболел и уже несколько дней с температурой.

По словам MamaRika, он мог подхватить простуду или какой-то вирус. Поэтому все это привело к слезам и отчаянию певицы, о чем она решила рассказать подробнее в Instagram.

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"Давид слег с температурой. Не так, что просто с температурой, а с высокой температурой. У нас такого никогда не было. Он у меня кабачок сильный, он ни разу так не болел. Наш максимум был - это 37,5. У чувака температура под 39", - отметила исполнительница.

Певица добавила, что дает лекарства мальчику, но они не помогают.

"Это уже третий день по счету мы постоянно с температурой, постоянно на лекарствах. Я слышала, что ходит детский вирус, но я таким своего ребенка не видела ни разу. Мы едем к врачу, смотреть, сдавать анализы. Мы две ночи не спим, потому что он не спит. Сопли, температура и так далее", - добавила MamaRika.

Что сказал врач после обследования и какое лечение назначил - она позже не отметила.

Напомним, ранее актриса Анна Саливанчук рассказала о проблемах со здоровьем младшего сына.

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