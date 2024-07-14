Девушка отметила, что ей все надоело.

Украинская певица MamaRika пожаловалась на свое эмоциональное состояние и показалась со слезами в сети.

Недавно она опубликовала сторис, на котором прикрывает руками свое заплаканное лицо. Артистка не отметила, что именно ее расстроило, однако написала, что чувствует себя в последнее время опустошенной.

"Меня вчера сорвало. Ничего кардинального - просто череда ху*вых событий! Все вокруг опустошает и забирает последние силы. Соберусь немного и выйду к вам. Б*я, как все зае**ло!", - подчеркнула певица в Instagram.

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Интересно, что артистка потом так и не рассказала чего-то конкретного и удалила эту сторис.

К слову, весной этого года MamaRika и ее муж Сергей Середа рассказали о кризисе в их браке. Супруги даже думали о разводе, но решили попробовать поработать над отношениями и спасти свою семью. Пара вместе 9 лет, из них в официальном браке 4. Они воспитывают общего сына Давида, которому будет три года.

Напомним, ранее певец Владимир Дантес рассказал о своем эмоциональном состоянии. Он отметил, что чувствует сейчас подавленность и замкнутость.

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