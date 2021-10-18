Певица отправилась на отдых в Турцию.

Украинская певица Оля Цибульская, которая недавно вспомнила о курьезе во время ее концерта, отправилась на отдых в солнечную Турцию.

Звезда уже успела устроить себе мини-фотосессию, представ перед поклонниками в черном раздельном бикини. Стройная фигура Цибульской восхитила фолловеров, об этом они написали в комментариях под фото.

"Такая сочная", "Зажигалка", "Вау, какая фигура", "Красотка", "Любуюсь твоей красотой", "Просто шикарно", "Ох уж эта Цибульская", "Красивая попа", "Идеал женской красоты", - пишут пользователи сети.

Напомним, ранее Оля Цибульская рассказала о своем райдере.

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В 2007 году Оля стала победительницей первого украинского "Фабрики Звезд" в составе дуэта "Опасные связи" с Александром Бодянским. В общем дуэт просуществовал два года, за которые молодые артисты успели несколько раз представить Украину на международных песенных конкурсах, записать три сингла и снять клип.

В 2009 году Цибульская начала сольную карьеру. В том же году стала ведущей радиостанции "Русское Радио Украина". В 2018 году Цибульская стала первой украинской певицей, получившей право на съемку видеоролика к официальному саундтрека мультфильма производства Warner Bros. Animation.

13 ноября 2020 Цибульская презентовала дебютный альбом "По барабану". В пластинку вошло 6 треков. В 2021 году стала центром скандала из-за развода певца DZIDZIO, роман с которым приписывают Цибульской.

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Автор: Диана Могилевич