Певица таким образом пошутила над организаторами, которые не читают список необходимых условий для выступления артистки.

Украинская певица и ведущая Ольга Цибульская рассказала, как когда-то добавила к своему райдеру несколько пикантные пункты. Однажды артистка указала в перечне вещей, которые нужны ей для выступления, розовых котов и две эротические игрушки для взрослых.

Подробностями своей шутки Оля Цибульская поделилась в интервью Александре Кучеренко, ведущей передачи "33 за 3" на канале ICTV.

Так, в своем концертном райдере одним из пунктов певица когда-то указала наличие фаллоимитаторов.

"Как-то мы поняли, что организаторы райдеры не читают и мы написали, что мне нужны розовые коты и два фаллоимитатора", - рассказала Цибульская.

Также певица поделилась, что когда-то ее муж заплатил ей двойную сумму за выступление на корпоративе, чтобы она не работала в новогоднюю ночь. Возлюбленный Цибульской не пожалел около 10 тысяч долларов на то, чтобы артистка отдыхала.

Ведущая, в свою очередь, предложение от мужа приняла. Она забрала эти деньги и провела с ним новогоднюю ночь.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Иван Бойко