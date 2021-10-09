Певица попала в курьезную ситуацию.

Украинская певица Оля Цибульская рассказала, что во время одного из выступлений у нее случайно обнажилась грудь.

Об этом сообщает novy.tv.

"Увидела, что выходит артист из моего балета и дергает меня у груди. Тогда не могла понять, что он делает. А он сказал, что у меня виден сосок", - сказала Цибульская, добавив, что сама не заметила, что у нее сдвинулся костюм.

Также Оля рассказала, что публика не заметила этот курьез. По словам певицы, эта ситуация порадовала ее пиар-менеджера, так как она всегда хотела, чтобы звезда разделась прямо на сцене.

Читайте такжеThe Weeknd стал послом доброй воли ООН"Это была эротическая фантазия моего пиар-менеджера. Она всегда хотела, чтобы я разделась на сцене. Хотя из зала ничего не было видно, вся команда посмеялась", - подытожила Цибульская.

Напомним, ранее Олю Цибульскую сравнили с бывшей женой Дзидзьо Славией.

Кто такая Оля Цибульская

В 2007 году Оля стала победительницей первого украинского "Фабрики Звезд" в составе дуэта "Опасные связи" с Александром Бодянским. В общем дуэт просуществовал два года, за которые молодые артисты успели несколько раз представить Украину на международных песенных конкурсах, записать три сингла и снять клип.

В 2009 году Цибульская начала сольную карьеру. В том же году стала ведущей радиостанции "Русское Радио Украина". В 2018 году Цибульская стала первой украинской певицей, получившей право на съемку видеоролика к официальному саундтрека мультфильма производства Warner Bros. Animation.

13 ноября 2020 Цибульская презентовала дебютный альбом "По барабану". В пластинку вошло 6 треков. В 2021 году стала центром скандала из-за развода певца DZIDZIO, роман с которым приписывают Цибульской.

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Автор: Диана Могилевич