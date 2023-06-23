Скандальный актер также заявил, что россияне так и не научились ничего делать.

Российский актер Иван Охлобыстин, который поддерживает путинский режим и кровожадную войну против Украины, заговорил о "насильственном лечении" тех, кто выступает против Кремля. Звезда "Интернов" утверждает, что позицию таких людей он считает "недугом".

"Больные люди, а это нужно рассматривать как недуг, недопонимание, глупость, слабость.. Иногда, больные люди должны исцеляться насильственно", - заявил Охлобыстин, говоря о тех артистах, которые осудили войну.

Помимо этого, путинист выдал признание о том, что россияне ничего не умеют делать. По его мнению, у представителей страны-агрессора есть особенность, они "довольствуются" малым.

"У нас же ничего нет! Мы ничего так и не научились для людей светских делать. Мы не научились машины делать, мы не научились костюмы шить, мы не имеем к этому интереса. Мы имеем интерес к танку, мы имеем интерес к балету, к чему-то выше, чем бытовая потребность. А все, что касается бытовых потребностей, мы довольно аскетичны. У нас люди умеют довольствоваться тем, что есть. Это не слабость, это больше сила", - утверждает Охлобыстин в новом интервью для росСМИ.

Звезда "Интернов" заявил о "насильственном лечении" людей - видео

Что Охлобыстин говорит о войне

Российский актер не скрывает свою позицию уже много лет. Еще в 2018 году Охлобыстин отличился истеричным заявлением из-за томоса для Украины. Он называл граждан нашей страны "детьми сатаны" и "предателями".

В начале полномасштабной войны путинист звонил писателю Никонову. Пьяный актер заявлял, что пойдет воевать и убивать. Также Охлобыстин грозился "взорвать весь мир".

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