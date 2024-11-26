Ведущий объяснил, как распространились эти сплетни.

Украинский ведущий Григорий Решетник, наиболее известный по шоу "Холостяк" и "Неймовірна правда про зірок", высказался о своей личной жизни. Телезвезда, который ранее признался, пойдет ли в политику, отреагировал на слухи о его возможном разводе с женой Кристиной.

В сети распространилась информация, что знаменитости предложили расторгнуть брак с избранницей и стать главным героем проекта "Холостяк". С таким предложением к нему якобы обратились продюсеры шоу.

На слухи отреагировала и коллега Григория - ведущая Леся Никитюк. Во время съемок телепрограммы "Є питання" она поинтересовалась у Решетника, действительно ли он раздумывает над тем, чтобы разойтись с Кристиной. Видео с вопросом Леси опубликовали на странице "Нового канала" в Instagram.

"Ходят слухи, что продюсеры шоу "Холостяк" предлагали тебе развестись с женой, чтобы ты стал участником?" - спросила Никитюк.

В ответ на это ведущий рассмеялся и опроверг слухи о разводе. По его словам, он не планирует расставаться с любимой. А также в шутку отметил, что эти слухи он когда-то придумал сам.

"Мне кажется, это байка, которую я придумал когда-то сам, но она не понравилась моей жене", - с юмором сказал Григорий.

К слову, супруги закрутили роман еще в далеком 2008 году. Уже через два года они решили заключить официальный брак. Сейчас пара счастлива в браке и воспитывает троих сыновей - 11-летнего Ивана, 7-летнего Дмитрия и 3-летнего Александра.

Напомним, ранее Григорий Решетник восхитил романтическими фото с женой и публично обратился к ней. Ведущий рассказал об особом празднике в семье.

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