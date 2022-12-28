Об этом знаменитость эмоционально сообщила подписчикам своего блога.

Украиская певица Светлана Тарабарова наконец смогла эвакуировать из обстреливаемого россиянами Херсона своих родителей. Там родственники звезды находились с начала вторжения. На протяжении 11 месяцев артистка уговаривала их уехать в более безопасный город, но они не согласились.

"Очень важно. Все, кто сейчас в Херсоне на острове, пожалуйста, я очень вас прошу, эвакуируйтесь! Еще раз повторяю, пожалуйста, эвакуируйтесь! Враг находится на том берегу Днепра. Район в опасности. Обеспечить поставки воды, электричества, тепла — невозможно. Да, я знаю, многие держатся за стены, в которых прожили всю свою жизнь. Я сама полтора месяца, а до этого 10 месяцев, уговаривала своих родителей уехать. Но у меня маленькая победа — вчера мне удалось их вывезти. Они в безопасности, они рядом", - поделилась Светлана Тарабарова.

Артистка добавила, что сейчас в городе Херсон действует бесплатная эвакуация - оставив заявку, можно выехать в более безопасный регион.

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"Тем кто не хочет, не может — покажите мой пост. Там оставаться крайне опасно. Пройдет зима, вернетесь домой", - резюмировала артистка.

Напомним, Тарабарова нашла во дворе своего дома "сюрприз" от оккупантов.

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