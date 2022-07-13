Певица нашла во дворе обломки вражеских мин.

Украинская певица Светлана Тарабарова вместе с семьей проживала в Дмитровке Киевской области. После начала полномасштабной войны ей пришлось выехать из поселка, чтобы спасти своих детей от ужасов войны.

Когда она вернулась, то обрадовалась, что ее дом уцелел. Но во дворе она нашла обломки вражеских мин.

"Нам повезло. У нас одноэтажный дом, и как-то не прилетело. А рядом в дома прилетело: в крышу, разрушен первый этаж. То есть много. Ты гуляешь по городку, и ты видишь разрушенный городок почти наполовину. Две детские площадки разбиты", - рассказала Тарабарова в эфире "Ранку з Україною".

Она призвала больше не доверять россиянам и никогда не прощать их за все разрушенные жизни и уничтоженные города Украины.

Кроме того, Тарабарова добавила, что обломки мин выбрасывать не будет. Она их сохранит и будет показывать внукам.

Напомним, ранее Светлана Тарабарова пожаловалась на тяжелое финансовое состояние.

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