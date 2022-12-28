По словам участницы шоу, этот проект ничего общего с чувствами не имеет.

Участница 12 сезона шоу "Холостяк" Юлия Кучеренко, более известная как Медуза, раскрыла правду о проекте. Она заявила, что это шоу совсем не о любви.

По словам Юли, этот проект о девушках, об их истории жизни, переживаниях, чувствах и силах. Она добавила, что нужно быть реально сильной, чтобы выдержать все, что происходило за три месяца съемок.

"Я имею ввиду не то, что транслируют по телевизору, а именно тот проект, который каждая из нас переживала в течение всего периода съемок и долгую личную историю, которая привела нас сюда. Сейчас каждая девочка (а сколько бы лет и опыта за плечами ни было, ты всегда остаешься девочкой) ищет в этом проекте пример, прототип, вдохновение у женщины, которая по душе", - написала Юля в Instagram.

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"Медуза" вспомнила и слова о том, что проект "Холостяк" особенный.

"Его особенность вы, вероятно, уже осознали сами - из новостей, поведения девушек на проекте и комментариев после. Всегда была убеждена, что только время покажет... Вот оно показывает, а вы все, дорогие, сами чувствуете, потому что вы умные. Слушайте сердце, цените собственную историю и берегите себя", - подытожила участница шоу.

Напомним, ранее Юлия Кучеренко обвинила телеканал СТБ во лжи на "Холостяке".

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