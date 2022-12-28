Супруги вместе появились на вечеринке.

Украинские артисты и супруги Настя Каменских и Потап вместе посетили вечеринку, на которой спели легендарную украинскую песню "Червона рута".

На опубликованных в Instagram кадрах заметно, что между ними до сих пор есть любовь, нежность, трепет и забота. Во время исполнении песни Настя нежно обнимала Потапа за плечи, пока он сидел на стуле.

Стоит отметить, что на рождественскую вечеринку Каменских пришла в красивой вышиванке и кожаных штанах, а ее супруг предпочел появиться во всем черном.

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Слухи о разводе Потапа и Насти

Недавно в сети заговорили, что между супругами пробежала черая кошка. Почва для подозрений проста - они реже стали "появляться" в соцсетях друг друга.

Масла в огонь подлила и сама певица, опубликовав поздравления с Рождеством для украинцев без Потапа, хотя ранее они всегда делали это вместе.

Да и сам Потап недавно прокомментировал новую песню Насти "Мама-зима" достаточно интригующе: "Зима прощания".

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