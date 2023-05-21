Певица поделилась снимками, сделанными в ходе трогательной фотосессии с малышкой.

Недавно украинская певица Светлана Тарабарова стала мамой в третий раз. Целый месяц она скрывала имя своего новорожденного ребенка, но сейчас рассказала, как назвала малышку.

Рыжеволосая исполнительница также поделилась кадрами нежной фотосессии с новорожденной.

"Доченька, тебе 1 месяц. За этот месяц ты научила меня еще больше замечать самое ценное - любовь, поддержку близких и друзей. Ты научила меня необъятному терпению, выдержке. Благодаря тебе теперь я знаю, как открывается третье дыхание. Мы любим тебя, наша Полина", - написала Тарабарова в своем Instagram-блоге.

Видео дня

Реакция соцсетей

"Целый месяц, ого! Поздравляем! Фантастические девочки!"

"Поздравляю вашу семью! Вы отличные родители!"

"Вы прекрасны! С первым месяцем! Крепкого здоровья Полине и всей семье"

"Какое хорошее имя вы выбрали для дочери"

"Пусть Беженька принесет дочери здоровье и мирное небо над головой"

Напомним, ранее Тарабарова рассказала, что ее родителям удалось выехать из Херсона.

Вас также могут заинтересовать новости: