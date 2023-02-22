Женщина долгое время находилась в городе под обстрелами.

Певица Светлана Тарабарова родом из Херсона. Там у нее жили родители. После того, как Россия полномасштабно напала на нашу страну, мама артистки долгое время не могла выехать. Удалось реализовать эвакуацию относительно недавно. Сейчас счастливая Тарабарова показала, как ее мама проводит время со своими внуками - 4-летним Иваном и 2-летней Марийкой.

"Каждый день благодарю небо, что нам удалось забрать родителей из того ада", - написала Светлана.

Также беременная артистка прокомментировала зверский обстрел родного города, который случился 21 февраля. Тогда захватчики ударили из "Градов" по остановке в Херсоне. На данный момент известно о том, что 5 человек среди мирного населения погибли, еще более 20 - получили ранения разной степени тяжести.

Видео дня

"Херсон. Твари из недостраны продолжают просто убивать людей", - прокомментировала Светлана Тарабарова видео с разбитой остановкой, где погибли мирные люди.

Напомним, Светлана Тарабарова ждет третьего ребенка. Недавно певица устроила гендер-пати и сообщила поклонникам, что у них с мужем родится девочка.

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