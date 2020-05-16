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Лобода показала сексуальный танец в нижнем белье (видео)

00:11, 16 мая 2020
Звезды
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Светлана Лобода в нижнем белье показала сексуальный танец / фото instagram.com/lobodaofficial

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На новом соблазнительном видео, опубликованном в Instagram Лобода в черном спортивном нижнем белье и банном халате танцует у себя дома под свой новый хит Мой.

Как дань нынешней "карантинной моде" Лобода демонстрирует защитную маску, которая является частью ее лица и создана при помощи приложения для обработки видео. На руках певицы надеты белые медицинские перчатки.

"Малышка LO теперь в TikTok. Обещаю не дать вам скучать ни на карантине, ни после", - подписала видео Лобода.

Напомним, ранее Светлана Лобода показала новые фото, ошарашив поклонников стройной фигурой и растяжкой.

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Теги: #Светлана Лобода