Лобода показала сексуальный танец в нижнем белье (видео)
00:11, 16 мая 2020Звезды
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Светлана Лобода в черном спортивном нижнем белье и банном халате танцует у себя дома.
Светлана Лобода в нижнем белье показала сексуальный танец / фото instagram.com/lobodaofficial
Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и выступает в России, соблазнительно станцевала в нижнем белье перед камерой.
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На новом соблазнительном видео, опубликованном в Instagram Лобода в черном спортивном нижнем белье и банном халате танцует у себя дома под свой новый хит Мой.
Как дань нынешней "карантинной моде" Лобода демонстрирует защитную маску, которая является частью ее лица и создана при помощи приложения для обработки видео. На руках певицы надеты белые медицинские перчатки.
"Малышка LO теперь в TikTok. Обещаю не дать вам скучать ни на карантине, ни после", - подписала видео Лобода.
Напомним, ранее Светлана Лобода показала новые фото, ошарашив поклонников стройной фигурой и растяжкой.
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