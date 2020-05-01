Светлана Лобода презентовала сингл "Мой" (аудио)
11:41, 01 мая 2020Кино и музыка
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Новую работу певица представила в ночь на 1 мая.
Новая песня Лободы вышла 1 мая
Эпатажная украинская певица Светлана Лобода выпустила новый сингл - "Мой".
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Об этом артистка написала на своей странице в Instagram в ночь на 1 мая. Лобода отметила, что песня доступна для прослушивания на цифровых площадках.
"Вернись, мой сумасшедший мальчик! И пусть мы стали чуть постарше, я знаю, что ты будешь ждать и помнить обо мне", - поет Светлана в новом сингле.
"Шикарный трек", "Света, это огонь", "Ой, уже так тронуло", "Круто!", - комментируют подписчики новую работу певицы.
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