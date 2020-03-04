Лобода похвасталась растяжкой и ошарашила поклонников фигурой (фото)

Певица продемонстрировала растяжку и умение держать равновесие.

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и выступает в России, показала новые фото из путешествия, ошарашив поклонников стройной фигурой и растяжкой.

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На снимках, опубликованных в Instagram Лобода позирует на фоне гор. Певица одета в спортивный костюм, кроссовки и стеганую жилетку.

На одном из фото Лобода сидит в позе лотоса, изображая медитацию. На другом снимке певица продемонстрировала хорошую растяжку и умение держать равновесие: стоя на краю обрыва Лобода подняла одну ногу вверх, а на другой продолжала стоять на каменном парапете. На третьем фото певица сидит широко расставив ноги и глядя в камеру.

"Не важно где ты. Простой кайфуй и получай удовольствие от всего, что тебя окружает. Мир так красив", - подписала фото Лобода.

"Мир красив, но вы красивее"; "Малышка поймала позитив"; "Офигенная"; "На этих фото идеально все"; "Какая растяжка"; "Вот это растяжка"; "Худенькая очень, кроссы огроменные!"; "Это, супер. Волочкова даже позавидует"; "Какая же вы худенькая", "Как у Волочковой растяжка", - писали подписчики в комментариях к посту.

Напомним, ранее Светлана Лобода шокировала поклонников новым клипом по мотивам фильмов ужасов.