"Пожар": Светлана Лобода в мини-платье шокировала сеть своей сексуальностью (видео)
10:58, 15 июля 2020Звезды
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Певица сексуально продефилировала по ступенькам.
Лобода грациозно прошлась / фото instagram.com/lobodaofficial
Известная певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram видео, где дефилирует на ступеньках.
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Звезда в белом мини-платье с блестящими бретельками и в босоножках продефилировала по ступенькам. Фанаты пришли в восторг от изящной фигуры певицы.
"Длинные ножки шагают по дорожке", "Ого! Давно я не видела такие супер мини-платья", "О таких говорят - мечта, и не только мужчины", "Пожар", "Аж голова закружилась", "Ух ты ж! Идёт такая крутая", "Как всегда горячо", "Вся издергалась", - написали фанаты.
Как сообщал УНИАН, Светлана Лобода показала фигуру в модном бикини.
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