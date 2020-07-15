"Пожар": Светлана Лобода в мини-платье шокировала сеть своей сексуальностью (видео)

Певица сексуально продефилировала по ступенькам.

Известная певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram видео, где дефилирует на ступеньках.

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Звезда в белом мини-платье с блестящими бретельками и в босоножках продефилировала по ступенькам. Фанаты пришли в восторг от изящной фигуры певицы.

"Длинные ножки шагают по дорожке", "Ого! Давно я не видела такие супер мини-платья", "О таких говорят - мечта, и не только мужчины", "Пожар", "Аж голова закружилась", "Ух ты ж! Идёт такая крутая", "Как всегда горячо", "Вся издергалась", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, Светлана Лобода показала фигуру в модном бикини.

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