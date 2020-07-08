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Певица Светлана Лобода показала фигуру в модном бикини

18:17, 08 июля 2020
Звезды
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Лобода показала фото / instagram.com/lobodaofficial

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Звезда позирует возле зеленых вазонов. Вероятно, фото сделано во время отдыха на море, так как сзади видно воду. Сама певица предстала в модном черном бикине. Стоит отметить, что у Лободы очень подтянутая фигура. После рождения двух дочерей у Светланы остался красивый пресс.

"Мечты, которые стали реальностью", - написала певица.

Лобода в купальнике / фото instagram.com/lobodaofficial

Как сообщал УНИАН, Лобода засветила самый модный купальник 2020 года.

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