"Суперзвезда" Лобода в бикини похвасталась стройной фигурой

Певица продефилировала в купальнике.

Известная певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram видео, на котором дефилирует в бикини.

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На кадрах звезда предстала в черном раздельном купальнике, наверх которого надела черно-белую кофту. А дополнили образ солнцезащитные очки и тапки. На животе певицы красовалась черная резинка, которая подчеркнула ее талию.

Стоит отметить, что у 37-летней Лободы подтянутая фигура. И это несмотря на то, что Светлана уже два раза рожала детей - дочерей Евангелину и Тильду.

Как сообщал УНИАН, Светлана Лобода с малышкой Тильдой очаровали сеть.

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