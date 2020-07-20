"Суперзвезда" Лобода в бикини похвасталась стройной фигурой
15:25, 20 июля 2020Звезды
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Певица продефилировала в купальнике.
Лобода показала фото / instagram.com/lobodaofficial
Известная певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram видео, на котором дефилирует в бикини.
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На кадрах звезда предстала в черном раздельном купальнике, наверх которого надела черно-белую кофту. А дополнили образ солнцезащитные очки и тапки. На животе певицы красовалась черная резинка, которая подчеркнула ее талию.
Стоит отметить, что у 37-летней Лободы подтянутая фигура. И это несмотря на то, что Светлана уже два раза рожала детей - дочерей Евангелину и Тильду.
Как сообщал УНИАН, Светлана Лобода с малышкой Тильдой очаровали сеть.
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