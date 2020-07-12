"Передоз милоты": Светлана Лобода с малышкой Тильдой очаровали сеть

Певица показала несколько фото с маленькой Тильдой.

Известная певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографии, где позирует со своей младшей дочерью Тильдой.

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Звезда предстала в леопардовом купальнике, наверх которого надела пляжный бежевый платок. На руках Светлана держит свою маленькую дочь.

"Держать эту крошечную ручку - мое самое большое счастье", - написала Лобода.

Фолловеры отметили, что эти фотографии очень милые. А также они добавили, что Светлана выглядит очень женственной.

"Женщина, от которой исходит материнская сила, прекраснее всего", "У меня передоз милоты", "Какие же вы хорошенькие", "Булочки с корицей", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, Светлана Лобода засветила самый модный купальник 2020 года.

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