Если человек хочет работать в России, то говорить должен то, что "необходимо", отметила певица.

Украинская певица Светлана Лобода утверждает, что очень сильно разочарована в пропутинском певце Николае Баскове как в человеке из-за его позиции насчет полномасштабной войны РФ против Украины.

Артистка в интервью "ВВС News Русская служба" сказала, что "Николай Басков просто очень любит деньги, как выяснилось". "…в Коле очень сильно (разочарована как в человеке, - Ред.)", - поделилась собеседница.

По ее словам, если человек хочет жить и работать в РФ, то говорить должен то, что "необходимо". "Я понимаю, что есть определенные правила, которых должны придерживаться люди, которые живут на территории России, и там в этом плане очень жестко закручивают гайки известным людям", - сказала исполнительница.

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Николай Басков открыто поддерживает агрессивную политику российского диктатора Владимира Путина против Украины. Певец даже утверждал, что на нужды российских оккупантов пожертвовал миллион рублей.

Кроме того, летом текущего года появилась информация, что пропутинский артист решил "награждать" захватчиков за выведение из строя и уничтожение техники украинской армии.

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