Суханов назвал диктатора старым "п*рдуном".

Известный украинский телеведущий родом из РФ Алексей Суханов в очередной раз раскритиковал российского диктатора Путина за развязанную против Украины полномасштабную войну.

В интервью Дмитрию Гордону Суханов назвал Путина п*рдуном и выразил уверенность, что так или иначе ему придет "каюк".

"Ну он же тоже не вечный. Посмотрите, ведь он такой жалкий сейчас... Я как-то увидел, вот в Иран он прилетел. Боже, мне кажется, что он уже даже под себя ходит, он какой-то старый стал, овал лица уже староп*рдический, вот эти ручки крысиные с коготочками...", - высказался Суханов.

На ремарку Гордона о том, что Путин благодаря развитию медицины может прожить еще 10-20 лет, Суханов сказал: "Я очень надеюсь, что найдется хирург, который знает, что делать. А еще я надеюсь, что наши мольфары сильнее их шаманов".

Отметим, ранее Суханов назвал Собчак и Дудя д*рьмом, а российских политиков - больными.