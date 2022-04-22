Алексей Суханов раскритиковал президента РФ.

Украинский ведущий родом из России Алексей Суханов рассказал, что думает о президенте РФ Владимире Путине и о геноциде украинского народа.

По словам Суханова, он до последнего не верил в то, что в Украине начнется полномасштабная война. Он уверен, что адекватный человек не смог бы пойти на такой шаг.

"Я знал, что он пи***ватый, но я не знал, что до такой степени. Вести такую уничтожающую все живое войну может позволить себе мозг, пропитанный гэбистской идеологией закомплексованного человека, который почему-то решил, что он золотой колпак", – высказался Суханов о Путине в интервью изданию "Сегодня".

Он добавил, что Россия устроила настоящий геноцид украинского народа. Поэтому все виновные обязательно должны быть наказаны.

"Независимо от их статусов, это существа, психически больные люди. Нормальный человек в здравом уме и с нормальной психикой не может это принять и стать на их сторону, а вот это нутро путинизма… его нужно искоренять на корню", – добавил Суханов.

Кроме того, телеведущий признался, что гордится быть гражданином Украины. Он считает наш народ сильным и непобедимым.

Напомним, ранее Алексей Суханов высказался о своих российских коллегах.

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