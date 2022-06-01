Украинский телеведущий подчеркнул, что нельзя доверять даже оппозиционным российским журналистам.

Украинский телеведущий Алексей Суханов дал интервью славе Демину. Слава спросил, как тот относится к российским оппозиционерам. Ответ был довольно четкий.

"Д*рьмо. Я не верю им. Собчак - это вообще кукла Путина и кукла Кремля. На ней надо поставить крест. Дудь - это представитель так называемой "мягкой пропаганды", - пояснил Алексей.

"Ни одним оппозиционным журналистам и политикам из "раши" я не верю, потому что ни один из них не признает Украину независимой европейской страной, которая имеет такие же права, которые они признают для своей "раши". Они не уважают так, чтобы это чувствовалось", - добавил Суханов.

Он также отметил, что не верит и оппозиционным политикам.

"Не верю ни Навальному, ни Каспарову, ни Ходорковскому. Я никому из них не верю, потому что каждый из них болен имперскостью. Особенно это присуще политикам. Политика - это вообще вирус. И каждый рашистский политик болен имперскостью", - резюмировал Алексей Суханов.

Напомним, ведущий родом из России Суханов грубо обозвал Путина.

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