Владимир Ярославский поделился, что у них с Ольгой очень близкие отношения.

Известный украинский шеф-повар, ресторатор и судья шоу "МастерШеф" Владимир Ярославский прокомментировал слухи о романе с коллегой по проекту и кулинаром Ольгой Мартыновской. Повар рассказал об отношениях с женщиной.

Долгое время знаменитостям приписывали роман. Дело в том, что они много времени проводят в компании друг друга и неоднократно публиковали фото, которыми только подогревали слухи о возможном романе. На кадрах Мартыновская и Ярославский позировали в нежных объятиях и целовались.

При этом они ни разу не подтверждали романтические отношения, а наоборот заявляли, что между ними исключительно дружба. На этот раз Владимир решил расставить все точки и признался, есть ли у него чувства к коллеге.

По его словам, был период, когда Ольга ему нравилась, но до серьезных отношений так и не дошло. Звезды очень близки, но как заверил Ярославский, они лишь друзья. Ресторатор добавил, что очень ценит коллегу и ему комфортно с ней. Именно поэтому они проводят много времени вместе вне съемок в "МастерШефа".

"Я так понимаю, что люди всегда додумают то, что хотят. Вот прямо честно, у нас никогда не было романа. Мы дружим, мы делаем что-то, мы шутим. Мы, конечно, можем проводить время вместе. Мы даже отдыхали вместе. Нам кайфово вместе, нам комфортно. Мы можем разговаривать на одни темы на одном языке. Мы можем помолчать вместе. Я люблю проводить время с Олей, потому что я с Олей мужчина. Я мудрый, она прислушивается к моим советам, она советуется. Я звоню ей, также советуюсь, говорю, что в последнее время ты подросла, мне очень нравится. У нас есть, возможно, определенные какие-то шутки, мы друг с друга можем шутить", - объяснил Владимир.

Отметим, что весной Ольга призналась, что находится в отношениях. Тогда она отмечала, что избранник старше ее на 17 лет и его зовут Руслан. Однако в последнее время о романе Мартыновской ничего не известно. Она делилась, что в их отношениях с избранником был сложный период.

Напомним, ранее Ольгу Мартыновскую захейтили в сети из-за откровенных фото. Она резко ответила подписчикам.

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