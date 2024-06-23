Ольга раскрыла секрет своей стройности.

Известный украинский шеф-повар, судья шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская нарвалась на хейт в сети. Знаменитость резко ответила на критику и заявила, что гордится своей внешностью.

На днях в своем Instagram Мартыновская опубликовала серию откровенных фотографий, которые она сделала в душе. Кадры для повара создала ее подруга - фотограф Дарья Мангуби.

"Нет, обычно в душ со своей подругой или с фотографом я не хожу. Но когда твоя подруга и есть фотограф, а душ еще тот, который мы почти и забыли, деревенский... А в нем, сквозь виноградную лозу, которая жадно оплела шифер, пробивается полуденное солнце. В таком случае и в такой душ можно вдвоем", - написала под фото Ольга.

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Многие подписчики звезды высоко оценили ее фотосессию, однако были и те, кому не понравились откровенные снимки кулинара:

"Думал, что вы не такая, как все звезды, которые выставляют свои обнаженные тела для пиара, но разочарован, что вы одна из них"

"Оля, вы имеете тысячи поклонников, и вовсе не за обнаженные фотки. Это, конечно, ваше личное дело, но..."

"Оля, ну это уже лишнее. Зачем?"

В комментариях Мартыновская резко ответила хейтерам и подчеркнула, что довольна результатом фотосессии и наслаждается своей внешностью.

"Если вы думаете, что я очень расстроена из-за того, что не оправдала ваших ожиданий - вы ошибаетесь. Мне все нравится в фотографиях и в моей личности. Спасибо за внимание", - указала кулинарка.

В дополнение, шеф-повар раскрыла свой секрет стройности. Ольга отметила важность баланса во всех сферах жизни.

"В равновесии всех жизненных сфер. Это трудно, но никакой другой путь к гармонии еще не приводил меня. Спорт - но в меру, без издевательства над собой. Еда - только тогда, когда голодна и только качественная. Вода - постоянно со мной. Депрессия - вылезти обязательно из нее, потому что затянет и тело утонет. Радость - ищи везде ее, или создавай", - поделилась звезда.

Напомним, ранее Ольга Мартыновская призналась, жалеет ли о браке с бывшим. Она отметила, что сделала свои выводы.

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