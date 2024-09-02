Ярославский ошеломил совместными кадрами с Мартыновской.

Известный украинский ресторатор, шеф-повар и судья проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский подогрел слухи о романе с коллегой - судьей того же шоу Ольгой Мартыновской. Мужчина поделился романтическими кадрами с шеф-поваром.

В своем Instagram Владимир опубликовал новые фотографии с Ольгой по случаю важного праздника. Сегодня, 2 сентября, телезвезда отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 35 лет. Поэтому, Ярославский решил поздравить коллегу.

Длительное время знаменитостям приписывают роман. Они часто проводят время в компании друг друга и делятся романтическими фото, при этом называют свои отношения дружескими. Новыми снимками ресторатор снова подогрел интерес поклонников к их отношениям. На фото кулинары позировали в объятиях и мило улыбались, а на одном из кадров Ярославский целует Мартыновскую в губы.

Видео дня

В подписи Владимир оставил немало пожеланий для Ольги и поблагодарил ее за дружбу.

"Олечка! С Днем Рождения! Очень хочу, чтобы ты была счастлива! Потому что ты очень хорошая, ты прекрасна, ты красавица. Пусть у Вируни (дочь Ольги – УНИАН) все будет хорошо, чтобы ты только радовалась и гордилась ею, потому что она - чудо! Пусть будут всегда здоровы родители! Спасибо за дружбу! Спасибо, что советуешься со мной. Ты всегда можешь на меня рассчитывать! Люблю", - написал Ярославский.

К слову, весной этого года Ольга признавалась, что она состоит в отношениях. Тогда она отмечала, что избранник старше ее на 17 лет и его зовут Руслан.

Возлюбленного Мартыновская тщательно скрывала. Она рассказывала, что их отношения постоянно находятся на пороховой бочке. Возможно, пара распалась и сейчас судья телешоу закрутила роман с коллегой.

Напомним, ранее Ольгу Мартыновскую раскритиковали из-за откровенных фото. Она резко ответила хейтерам.

Вас также могут заинтересовать новости: