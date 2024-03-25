По ее словам, их отношения постоянно находятся на пороховой бочке.

Судья кулинарного проекта "МастерШеф" Ольга Мартыновская рассекретила имя своего нового возлюбленного. По словам знаменитости, ее избранника зовут Руслан, до отношений с ней он уже был женат и имеет детей.

Показывать своего любимого Мартыновская не спешит, потому что с уважением относится к его семейным обстоятельствам.

"Я с уважением отношусь к нему, его детям и партнеру, с которым он прожил большую часть жизни. Важно, чтобы со всех сторон все уладилось, никто не был обижен и душевно ранен. Да и не всегда хочется большой публичности в личных вопросах", – рассказала Ольга в интервью kp.ua.

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Она добавила, что уже познакомила своего избранника с дочерью Верой. У девочки, как рассказала Ольга, возникает чувство ревности, поэтому они с ее избранником ведут себя как конкуренты.

"Вера привыкла, что она мамина любимая дочь и мама принадлежит ей. Она и говорит: "Я слышала, что Руслан обижается на тебя, что ты много работаешь и у тебя нет времени на него. И что? Я всю жизнь так терплю и то не обижаюсь так сильно. А что он? Пару месяцев. Пусть потерпит", - поделилась шеф-повар.

По словам Мартыновской, ее плотный график работы часто становится поводом для ссор с любимым, потому что ему не хватает времени, проведенного с ней. Поэтому порой он ведет себя как эгоист.

"Я объясняю, что это временно, правда, успокоить у меня не сильно получается. Поэтому отношения у нас все время на пороховой бочке". - отметила кулинар.

Напомним, ранее Ольга Мартыновская показала милые фото своей дочери.

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