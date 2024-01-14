По его словам, у них с Натальей не было любви с первого взгляда.

Хореограф, победитель шоу "Танцы со звездами" и судья проекта "Україна має талант" Евгений Кот рассказал, как познакомился со своей супругой Натальей Татаринцевой.

Известно, что на момент знакомства Наталья была замужем. Тогда Евгений даже не думал, что они будут вместе, хотя Татаринцева ему сразу понравилась.

"Когда мы познакомились, я не думал совсем, что она станет моей женой. Это не была любовь с первого взгляда. Красивая девушка – вот так ее охарактеризовал для себя. Но в голове даже не было мысли, что у меня с ней когда-нибудь будут отношения", - сказал Кот в интервью "Обозревателю".

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Однако вскоре судьба распорядилась так, что у них закрутился роман.

"А потом все стало так невероятно складываться. Как говорят о таком: судьба", - добавил Евгений.

Стоит отметить, что Евгений женат на Наталье с 18 января 2019 года. Пара познакомилась на одном из сезонов шоу "Україна має талант", в котором Наталья принимала участие, а Евгений был режиссером-постановщиком номеров.

Недавно стало известно о том, что пара ждет первенца. Кто у них родится - неизвестно, пока они держат пол ребенка в секрете.

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