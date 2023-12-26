Он рассказал об осуществлении своей мечты.

Хореограф и судья шоу "Украина имеет талант" Женя Кот поделился с поклонниками долгожданной радостью - он впервые станет отцом. Его супруга Наталья Татаринцева беременна первенцем.

Эту новость он сообщил поклонникам в день Рождества. На своей странице в Instagram танцор опубликовал чувственное видео с супругой и написал:

"Сегодня в день Рождества мы делимся с вами нашей заветной новостью и искренне благодарим всех, кто желал нам осуществления самой главной мечты для нашей семьи! Мы ждем тебя, наше чудо".

К слову, Кот и Татаринцева уже давно мечтают о ребенке. Однако долгое время у них не получалось. Как рассказывала сама Наталья, проблема была в ее спортивном прошлом. При этом сейчас их мечта наконец-то осуществилась.

Как отреагировали пользователи сети

"Поздравляю. Чудеса всегда приходят тогда, когда нужно. Желаю вам счастья, любви и прекрасных родительских дней"

"Боже, это самое прекрасное, что я видела! Спасибо вам, спасибо и поздравляем! Это счастье! Вы невероятные"

"Поздравляем вас, дорогие. Все ждем чуда"

Напомним, известный украинский певец также впервые станет отцом.

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