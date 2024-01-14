Он сказал, что они хорошие актеры, поэтому люди могли думать, что между ними настоящие чувства, а не игра на паркете.

Танцор Женя Кот и актриса Ксения Мишина были партнерами на шоу "Танцы со звездами". Они каждый выпуск поражали зрителей чувственными номерами и не раз подогревали слухи о своем романе.

Так, в одном из номеров они целовались, а в другом - Мишина дала Коту пощечину. Как рассказал Евгений в интервью "Обозревателю", они оба хорошие актеры, поэтому у зрителей могли возникнуть мысли, что они пара не только на паркете.

"Поцелуй был у нас в каком-то из номеров, возможно, из-за этого пошли разговоры. А в другом номере оплеуху мне давала – и мы все делали по-настоящему. На генеральном прогоне Ксения так добросовестно подошла к репетиционному процессу, что, задев рукой подбородок во время удара, фактически вырубила меня. Повело, но дотанцевал. Это я рассказываю к тому, чтобы объяснить, что мы не изображали какие-то действия, а максимально вживались в роли, поэтому это имело такой хороший отклик у зрителей", - рассказал Кот.

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Он добавил, что супруга его никогда не ревновала к Ксении. Наталья Татаринцева, по его словам, всегда чувствовала, что он любит только ее.

"Наталья никогда меня не ревновала к работе, так же – и я ее. Наша любовь строится на полном доверии. А сцена есть сцена. Ну и потом, зачем ей ревновать, если, приходя домой, показываю любовь к ней?" - добавил Кот.

Напомним, недавно Женя Кот объявил, что впервые станет отцом. Они с супругой давно мечтали о ребенке, но не могли его зачать. Они рассказывали, что врачи ставили им бесплодие, но не смотря ни на что их мечта осуществилась.

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