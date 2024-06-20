Стали известны новые подробности смерти операторки.

Следствие об убийстве украинской операторки Галины Гатчинс на съемках фильма "Ржавчина" продолжается с 2021 года. Главным подозреваемым выступает актер Алек Болдуин, который пытался "прикрыть" детали дела, однако ему этого не удалось. На этот раз стало известно, что звезда неосторожно обращался с оружием на съемках, а его поведение было странным.

Как пишет The Guardian, в июле состоится второй суд по делу. Прокуроры сообщили, что Болдуин "играл с револьвером" и стрелял холостыми патронами на съемочной площадке.

По словам правоохранителей, актер направил пистолет и выстрелил "холостым выстрелом в члена команды, используя его как свою предполагаемую цель". Однако во время допроса Болдуин заявил, что не нажимал на курок.

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Ранее уже сообщалось, что знаменитость неподобающе обращался с оружием, он был "невнимательным во время тренировок по огнестрельному оружию". Своим поведением актер создавал хаос на съемках, в частности, Алек кричал и ругался.

Стало известно, что для съемок звезда попросил самый большой из возможных пистолетов и использовал его "как указку, управляя членами съемочной группы". При этом он не слушал руководителей проекта и стрелял уже после того, когда объявляли "стоп".

"Наблюдать за поведением мистера Болдуина на съемочной площадке "Ржавчины" означает быть свидетелем человека, который совершенно не контролирует собственные эмоции и совершенно не беспокоится о том, как его поведение влияет на окружающих. Свидетели отмечают, что именно это поведение способствовало опасности на съемочной площадке", - сообщили прокуроры.

В течение этих лет Болдуин постоянно опровергал свою причастность к убийству Хатчинс. Более того, мужчина пытался себе сократить тюремный срок, потому что якобы "от него не требовали придерживаться рекомендаций по безопасности на съемочной площадке".

И все же, если Алека признают виновным, ему грозит лишь 1,5 года за решеткой. Поэтому семья украинки недавно возобновила свой иск за "безрассудное поведение" актера и съемочной группы.

"Тот факт, что на съемочной площадке были разрешены боевые патроны, что оружие и боеприпасы были оставлены без присмотра, и что ответчик Болдуин непонятным образом направил и выстрелил из пистолета в Галину Гатчинс, делает это дело таким, где ранения или смерть были гораздо большим, чем просто возможностью, - это был вероятный результат", - отмечается в заявлении.

Что известно об убийстве Гатчинс

Убийство Галины произошло во время съемок фильма "Ржавчина" в октябре 2021 года. Известно, что Болдуин репетировал сцену, в которой должен был направить пистолет на камеру и выстрелить. Однако оружие оказалось заряженным, и пуля убила украинку.

Из-за сквозного ранения в грудь Гатчинс умерла на месте. Среди пострадавших был и режиссер Джоэл Соуза, но его травма оказалась безопасной для жизни.

Напомним, ранее Алеку Болдуину еще раз предъявили обвинение за убийство украинки.

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