Певица помолвлена с актером и бодибилдером Сэмом Асгари.

Американская поп-певица Бритни Спирс, которая активно готовится к свадьбе, очаровала поклонников подборкой фото в пышном платье.

Снимки она опубликовала в своем Instagram.

"Нет, это не мое свадебное платье. Донателла Версаче шьет мне платье, пока мы говорим", – подписала она фото.

"Ты выглядишь, как принцесса", "У тебя будет свадьба твоей мечты", "Это платье потрясающее, и ты тоже", "Королева", – отреагировали поклонники.

Читайте также"Королева пресса": полуголая Бритни Спирс похвасталась результатами тренировок перед свадьбой (видео)Ранее Бритни Спирс выложила альбом с "голыми" фото после избавления от опеки отца.

До этого певица объявила о помолвке со своим парнем Сэмом Асгари.

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Автор: Катерина Шварц