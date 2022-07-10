Звезда призвала оставлять комментарии на странице модельеров.

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая с первых дней после полномасштабного вторжения РФ в Украину занимается волонтерством, раскритиковала мировой бренд одежды и аксессуаров Dolce & Gabbana за продолжение сотрудничества с Филиппом Киркоровым. Тот в свою очередь отличился поддержкой путинского режима.

Так, Никитюк у себя в Instagram-stories отметила Dolce & Gabbana, и призвала своих подписчиков оставлять в комментариях хештег #russiaisaterroriststate. Бренд не придумал ничего лучше, чем закрыть возможность оставлять комментарии к публикациям на их официальной странице.

Телезвезда также припомнила, что они уже ранее попадали в громкий скандал, когда оскорбили американскую певицу Селену Гомес. Тогда на них сорвалась волна критики, но даже в той ситуации они не закрывали комментарии.

"Dolce & Gabbana закрыли комментарии. Стыд и позор. От нас, от правды, они закрыли комментарии", - констатировала звезда шоу "Хто зверху".

Напомним, актриса Ксения Мишина вернулась в Украину с сыном.

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