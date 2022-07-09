Звезда сериалов "Крепостная" и "Клятва врача" приехала в Киев после долгого пребывания за границей.

Актриса украинских сериалов и кино Ксения Мишина вернулась в Украину. Вместе со своим сыном Платоном после полномасштабного вторжения РФ она сначала отправилась на Закарпатье, затем - в Европу. Последние 2,5 месяца они пребывали в Бельгии, однако очень хотели вернуться на Родину. И только сейчас решились прибыть в украинскую столицу, на которую до сих пор выпускают ракеты захватчики РФ.

Деталями приезда Мишина поделилась в своем Instagram-блоге.

"Я дома. Такие ощущения крутые", - написала звезда первого сезона шоу "Холостячка". Ксения с ужасом сообщила, что ее комнатные растения не выжили после такого длительного отсутствия хозяйки.

"Мой Киев будет совсем другим, ведь там не хватает многих мне близких людей", - добавила Ксения. Она отметила, что не знает, когда сможет увидеться с родителями.

Они проживают на территории оккупированного Россией полуострова Крым.

"Но пока мы живы, мы можем сделать своей семьей всю Украину! Можем делать добрые дела, произносить добрые слова, дарить любовь!", - резюмировала украинская телезвезда.

Напомним, недавно Ксения Мишина поддержала реквизитора Николая Федосенкова, который обвинил "Дизель Студио" в невыплате заработной платы. Руководитель проекта Алексей Бланар и актер Егор Крутоголов унизили Мишину, назвав ее "политической хвойдой". Затем звезда ответила руководителю "Дизель Студио".

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