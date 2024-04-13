Немецкий актер Тиль Швайгер, который известен по фильмам "Достучаться до небес", "Бесславные ублюдки", "Шпион" и другими киноработами, борется с серьезной болезнью. У мужчины обнаружили заражение крови. Об этом пишет издание Bild.
По словам 60-летнего актера, все началось прошлым летом. Тогда у него был перелом берцовой кости и в рану попала инфекция. Именно она и привела к образованию язвы на пораженном месте. Затем у мужчины развился сепсис.
Две последние недели Тиль лежит в больнице и находится под пристальным наблюдением врачей. Он проходит медикаментозное лечение.
"Я принимаю антибиотики уже две недели. У меня "открытая нога", то есть язва на ноге - так это называют врачи. К сожалению, становится все хуже", - сказал Швайгер.
Если состояние здоровья не улучшится, актеру могут ампутировать ногу.
Что известно о Тиле Швайгере
Тиль Швайгер - немецкий актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. В 2008 году получил премию Эрнста Любича за "Лучший персональный вклад в создание немецкоязычной комедии". Разведен, имеет четырех детей с бывшей Даной Карлсен.
К слову, потомки Тиля очень обеспокоены его здоровьем и поддерживают звездного отца.
Напомним, ранее известный украинский хореограф поделился, что страдает тяжелой болезнью.