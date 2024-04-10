Раду Поклитару рассказал, что его ждет сложная операция.

Известный украинский хореограф, судья шоу "Танцуют все" и балетмейстер академического театра "Киев Модерн-балет" Раду Поклитару откровенно рассказал о проблемах со здоровьем. Хореограф признался, что страдает от сложной болезни.

По словам Поклитару, у него заболевание, которое связано с двигательным аппаратом. Балетмейстер поделился, что долгое время пытался вылечиться медикаментозным путем. Однако это ему не помогло, и тогда он решил лечь на операционный стол.

Хореограф рассказал, что решился на хирургическое вмешательство, чтобы иметь возможность свободно передвигаться в будущем и работать балетмейстером в театре.

"Это одно из самых распространенных заболеваний. Это коксартроз - поражение тазобедренного сустава. И я с осознанием этого диагноза живу уже четыре года. А с болезнью на самом деле живу дольше. С одной стороны, это последствия моей 48-летней деятельности в балете, а с другой - это могут быть люди, которые никогда не были в балетном зале и на балете и от этого все равно страдают. Это все решается. К сожалению, хирургическим путем. Но в этом нет ничего страшного. Я долго морально настраивался на это. Думаю, что я справлюсь. Меня ждет операция. Это не дает мне возможности работать, но я могу ходить и иногда даже немного бегать. Однако учитывая, что профессия хореографа выдвигает повышенные требования к мобильности и двигательного аппарата, поэтому придется менять. И буду как новенький!" - отметил Поклитару.

Напомним, ранее известный артист балета, который мечтал о России, выступил в Киеве.

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