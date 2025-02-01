Последние годы своей жизни Станислав Колокольников болел.

Не стало заслуженного артиста Украины, актера Киевского академического театра "Колесо" Станислава Колокольникова. Его жизнь оборвалась в возрасте 63 лет.

Трагическую новость сообщили на официальной странице в Facebook театра в Киеве, где актер работал много лет. Его сердце перестало биться вечером четверга, 30 января. Сейчас точная причина смерти Колокольникова не разглашается. Однако его коллеги указали, что последние годы своей жизни он боролся с тяжелой болезнью.

"Потрясающий актер, у которого был собственный характерный и неповторимый стиль. Станиславу Колокольникову были подвластны роли любого жанра и художественного измерения. Невосполнимая потеря для коллектива театра "Колесо", - говорится в посте театра.

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Также на сайте театра "Колесо" сообщили, что прощание с артистом состоится в понедельник, 3 февраля, в 12:00. Оно пройдет в Киевском крематории. Проститься с покойным смогут все желающие, отметили родные звезды.

К слову, Колокольников - украинский актер, который получил образование в Киевском университете имени Карпенко-Карого. После выпуска он работал в разных театрах, оттачивая свое мастерство на сцене. В 1993 году он присоединился к театральной труппе "Колесо", где в течение многих лет воплотил более 30 разноплановых образов в театральных постановках.

Напомним, ранее умерла известная британская певица и актриса Марианна Фейтфулл. За время музыкальной карьеры она выпустила 21 альбом.

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