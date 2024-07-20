Она много денег вкладывали в лечение и судебный процесс с бывшим.

После известия о смерти американской актрисы Шеннен Доэрти, которая запомнилась зрителям по культовым сериалам "Беверли Хиллз, 90210" и "Все женщины - ведьмы", появились новые подробности. Оказалось, что звезда оставила много долгов, которые должны выплатить ее родные. Об этом пишет издание The Sun.

Речь идет о кредите, который Шеннен взяла за год до своей смерти на покупку недвижимости и на лечение онкологической болезни. Сумма составляет 3 миллиона долларов (примерно 124 миллиона гривень). Еще нужно погасить и судебные расходы, которые тоже не успела закрыть актриса. Это более 250 тысяч долларов (примерно 10 миллионов гривень).

Актриса также требовала от своего экс-супруга Курта Исвариенко ежемесячные алименты в размере более 15 тысяч долларов (621 тысяч гривень). Она отмечала, что бывший специально затягивает судебный процесс, чтобы не платить ей. Однако стало известно, что официальный развод она в конце концов получила за день до собственной смерти.

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Сколько времени будут выплачивать долги Доэрти ее родные - пока неизвестно.

К слову, актриса 9 лет боролась с онкологическим заболеванием. После длительного лечения, рак груди, к сожалению, вернулся. 13 июля 2024 года он забрал ее жизнь навсегда.

Напомним, ранее звезды-коллеги эмоционально отреагировали на смерть Шеннен Доэрти.

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