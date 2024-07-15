Они вспомнили, какой была актриса.

Вчера, 14 июля, стало известно о смерти американской актрисы Шеннен Доэрти, которая стала популярной благодаря культовым сериалам "Беверли-Хиллз 90210" и "Все женщины - ведьмы". Она долгое время боролась с онкологическим заболеванием, однако болезнь взяла верх. На печальное известие отреагировали ее коллеги и выразили свои соболезнования.

Так актриса Алисса Милано, которая играла младшую сестру Фиби в сериале "Все женщины - ведьмы", отметила, что мир потерял талантливую женщину.

"Не секрет, что у нас с Шеннен были сложные отношения, но в основе их лежал человек, которого я глубоко уважала и перед которым благоговела. Она была талантливой актрисой, любимой многими, и мир стал меньше без нее. Мои соболезнования всем, кто любил ее", - сказала она.

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Актриса Роуз Макгоуэн также отметила, что Шеннен всегда была борцом и написала о своих воспоминаниях так:

"У нее было сердце льва. Страсть к ремеслу часто ошибочно принимают за проблему. Шеннен была страстью. Я встретила ее в 90-х и была поражена. По-настоящему узнать ее в более позднем возрасте - прекрасный дар. Эта женщина боролась за жизнь. Шеннен знала, как стать звездой, потому что она была ею с детства. Пусть ангелы и Бог перенесут ее в святое царство, где она будет здоровой и молодой. Покойся с миром, воин, мы никогда не забудем тебя, дорогая сестра".

Актер Брайан Краузе, который сыграл Лео Уайетта в сериале, также посвятил трогательный пост в Instagram Доэрти.

"Ты показала мне, что такое сила. Ты научила меня быть бесстрашным и жить с целью. Знать свою ценность. Я по-настоящему убит горем", - написал мужчина и добавил фото молодой актрисы.

Совместное фото также опубликовала коллега и подруга Доэрти - Тори Спеллинг. Женщины вместе снимались в сериале "Беверли-Хиллз 90210".

"Я не могу подобрать слов. Но мы знали и это важно", - написала Тори и добавила много смайликов "разбитое сердце".

К слову, с 2015 года Шеннен Доэрти поставили диагноз рак груди. Она проходила лечение и ей даже удалили молочную железу. Через 2 года актриса заявила, что находится в стадии ремиссии. Но в 2019 году рак снова вернулся и унес ее жизнь в июле 2024 года.

Напомним, ранее стало известно о смерти известного американского актера Ричарда Симмонса.

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