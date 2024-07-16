Она не смогла простить мужу измену.

Американская актриса Шеннен Доэрти, которой не стало 13 июля, за день до смерти расторгла брак с мужем во внесудебном порядке, а также отказалась от требования супружеского содержания.

Как сообщает People, актриса пыталась как можно скорее разорвать отношения с бывшим. Уже 12 июля Шеннен Доэрти подписала бумаги о разводе.

Между тем Курт Исвариенко оставил свою подпись 13 июля, и супруги официально развелись. В тот же день знаменитость умерла. Тогда стороны заключили письменное соглашение об их имуществе и правах на брак, включая алименты, оригинал которого подан в суд.

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Ранее покойная Шеннен утверждала, что Курт не соглашался на развод и ждал ее смерти, чтобы не платить значительных алиментов.

Известно, что супруги прожили в законном браке 14 лет и разошлись после того, как стало известно об измене Исвариенко. Об обмане мужа женщина узнала накануне сложной операции.

Через некоторое время выяснилось, что Исвариенко активно тратил деньги из семейного бюджета, но отказывался оплачивать лечение жены, которое, по его словам, было слишком дорогим.

Напомним, Шеннен Доэрти умерла 13 июля в возрасте 53 лет. Недавно в сети появились последние фото знаменитости, сделанные перед смертью.

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